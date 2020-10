Rapid hat beim Start in die Europa-League-Gruppenphase starke Eigenwerbung betrieben, sich aber nicht belohnen können. Englands über weite Strecken harmloser Topklub Arsenal nahm dank eines Doppelschlags am Donnerstag alle drei Punkte mit in die Heimat. David Luiz bezeichnete die Grün-Weißen nach dem 2:1 gar als „unheimlich starken“ Gegner. (Oben im Video sehen und hören Sie die Rapid-Statements nach dem Spiel!)