Karlhofer: „Im Jahr der Krise lautete unser Motto Bewegung in der Natur.“ Und die Region war damit erfolgreich: Im Juli und August lagen die Übernachtungen um 4,5 Prozent über dem Vorjahr, im September sogar um 30 Prozent! Spitzenreiter waren Klopeiner- und Turner See mit gezählten 32 Prozent mehr Nächtigungen. „So ein sattes Plus hatten wir das letzte Mal vor 25 Jahren“, sagt Bürgermeister Thomas Krainz. Die Hoffnung, dass der Aufwärtstrend 2021 in der Region weiter läuft, ist groß.