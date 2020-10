Zwei Jahre lang mit Prothese

Der Unbekannte muss Untersuchungen zufolge seine Prothese knapp zwei Jahre in Gebrauch gehabt haben. Dann starb er – wohl an der starken Knochenmarkseiterung. „Dieses Zeugnis wirft auch ein interessantes Licht auf die Medizin der Zeit in der Region“, sagt der Archäologe. Dank Experten in England hat der Reiter aus der Völkerwanderungszeit mittlerweile auch ein Gesicht. Glaser: „Es gibt eine virtuelle Rekonstruktion anhand der Knochen- und Muskelstruktur, ein Künstler hat dem Reiter ein Gesicht gegeben. Die Pagenfrisur war typisch für die Zeit.“ Sogar die helle Augenfarbe und der Bart könnte stimmen, denn so werden die Franken beschrieben.