Unverändert ist die Situation für das Tennis-Turnier in der Wiener Stadthalle. Dominic Thiem, Novak Djokovic und Co. dürfen in der kommenden Woche vor maximal 1.000 Besuchern aufschlagen. Fragezeichen hinterlässt die Formulierung der Verordnung, was die Verköstigung angeht.