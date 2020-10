Mit den neuen Maßnahmen will die Bundesregierung die Ausbreitung eindämmen. Die dazugehörige Verordnung sorgte unabhängig ihres Inhalts für Unmut: Sie wurde erst am späten Donnerstagabend fertig. Statt – wie geplant – am Freitag tritt sie nun doch erst am Sonntag in Kraft. Dann gilt: Private Treffen dürfen drinnen nur mehr zu sechst stattfinden, draußen zu zwölft – plus maximal sechs dazugehörige minderjährige Kinder. Das gilt etwa in der Gastronomie, für Treffen auf Spielplätzen oder in Vereinslokalen sowie für Hochzeiten, Geburtstage usw.