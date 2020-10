Nächtliche Ausgangssperre ausgedehnt

Wegen der steigenden Covid-Infektionszahlen dehnt Frankreich die nächtliche Ausgangssperre auf. Insgesamt seien nun 54 Departements betroffen, in denen 46 Millionen Bürgerinnen und Bürger leben, sagte Premier Jean Castex am Donnerstag. Auch ein französisches Überseegebiet sei betroffen. „Die Situation ist ernst, sie ist ernst in Europa, sie ist ernst in Frankreich“, warnte Castex. Der Monat November werde hart.