Test von Funkgeräten

„Ja, wir haben die Straße gesperrt“, sagt der Ortschef im „Krone“-Telefonat – und: „Das war eine Feuerwehr-Funkübung. Ich weiß nicht, warum mich deshalb wer anpatzt. Die Unterschrift der Anzeige war gefälscht.“ Seine Erklärung für die Sperre samt Beiwagen-Ausfahrt: „Auf der Strecke findet jedes Jahr ein Europameisterschaftsrennen statt. Die neuen Beiwagen sind mit Schaltautomaten ausgestattet, die – so sagte man uns – bei den Funkgeräten der Feuerwehr Störungen auslösen können.“ Man habe deshalb entlang der Strecke zwölf Feuerwehrleute mit Funkgeräten aufgestellt und dann sind der Bürgermeister in der ersten Maschine als Fahrer und in der zweiten der Feuerwehr-Chef als Beifahrer die Strecke rennmäßig abgefahren. „Um zu testen, ob die Funkverbindung hält.“