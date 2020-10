Zwar gelten in Salzburg bereits besonders strenge Corona-Bestimmungen, dennoch dürfte nun weiter nachgeschärft werden. „Wir müssen uns die bezirksspezifischen Faktoren ansehen. Entscheidend ist die Nachvollziehbarkeit der Corona-Infektionen“, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Sonderregelungen wie im Tennengau – etwa Veranstaltungsverbote – wird es bald auch in den neu roteingefärbten Bezirken geben. Eine weitere Vorverlegung der Sperrstunde in der Gastronomie wird es nicht geben. „22 Uhr wird aufgrund der nun vorhandenen Gästeregistrierung bleiben“, heißt es.