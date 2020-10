Gute Lüftungsanlagen könnten daher das Ansteckungsrisiko deutlich reduzieren, findet die Salzburger SPÖ. Sie stellte nun eine Anfrage an die Landesregierung. Die Roten wollen wissen, welche Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas in öffentlichen Gebäuden – insbesondere Schulen – in den vergangenen Monaten getätigt wurden. Und welche noch angedacht sind. „Besonders in der kalten Jahreszeit ist es wichtig eine relative Luftfeuchtigkeit von mindestens 40 Prozent zu gewährleisten. Andernfalls können in der Luft befindliche Erreger um ein X-faches ansteckender sein“, sagt Remus Marasoiu, Präsident des Fachverbands für Raumlufttechnik.