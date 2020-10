Hamidou Maiga, die von vielen erhoffte 1,97-m-baumlange Abwehrstütze, hatte sich zum Saisonstart in Hartberg nicht in der gewünschten körperlichen Verfassung präsentiert. Der Legionär aus Mali arbeitete daher in den letzten vier Wochen separat in Salzburg, ließ sich dabei von Physio Lukas Gfrerer, der bereits mit Kalibern wie Marcel Hirscher gearbeitet hatte, auf Vordermann bringen.