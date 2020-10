Die 51. Spielminute: Bernd Leno will den Ball kontrolliert herausspielen, das misslingt völlig. Vorbei an Rapid-Stürmer Karas landet der Ball bei Sturm-Partner Taxi Fountas. Der Grieche reagiert gut und eiskalt - 1:0 für Rapid. Es war das bereits achte Saisontor für Fountas. Und kurz darauf hätte er beinahe sein neuntes gemacht, und zwar weil Leno wieder patzte und auch beim Schuss von Fountas nicht souverän wirkte. Übrigens auch in der 71. Minute kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Protagonisten: Leno steht weit vor seinem Tor, klärt sehr unglücklich. Fountas will ihn überlobben, der Ball geht aber daneben.