Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht begrüßte sie knapp 100 geladene Gäste, die - mit aller gebotener Rücksicht auf den Babyelefanten - in einem Festzelt in der Fußgängerzone zusammentrafen und der Willkommensansprache des Herausgebers Dr. Christoph Dichand lauschten. „Statt sich zurückzuziehen, setzen wir ein Zeichen und machen einen großen Schritt auf unsere Leser zu“, betonte der Chefredakteur: „Andere sperren zu, wir sperren auf!“ Die Nähe zu den Burgenländern war der „Krone“ immer ein wichtiges Anliegen. Diese Grundhaltung wächst mit dem Büro in der Hauptstraße 22a.