Am Sonntag um Mitternacht soll die neue Corona-Verordnung in Kraft treten - eigentlich hätte sie schon am Freitag wirksam werden sollen. Die „Krone“ hat sie schon vorab bekommen und gibt Auskunft darüber, was die Bevölkerung künftig erwartet. In sieben Schwerpunkten regelt die Verordnung laut Gesundheitsministerium die am Montag von der Regierung präsentierten Maßnahmen. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist es das oberste Ziel, „mit aller Kraft einen Lockdown zu vermeiden“. Deshalb setze man auf verschärfte Schutz- und regionale Zusatzmaßnahmen sowie eine breite Unterstützung der Bevölkerung.