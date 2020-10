In Spittal

Gegen 16.45 Uhr lenkte ein 76-jähriger Spittaler sein Auto auf der Hauptstraße in Seeboden in Richtung Kreisverkehr. Dort erfasste der Pkw eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau, welche sich am Zebrastreifen befand und diesen gerade überqueren wollte. Die Frau wurde zu Boden geschleudert und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.