Weiterer Widerstand

Sollte die Behörde grünes Licht geben, kündigen Projektgegner weiteren Widerstand an. „Wir werden in diesem Fall sicher Rechtsmittel in Form einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde ergreifen“, wettert der Anwalt der Windkraft-Gegner, Christian Ragger. Hauptkritikpunkte seien angebliche Raumplanungskonflikte, zu geringe Ausgleichsflächen, Eingriffe in das Landschaftsbild und die Kumulierung von insgesamt 92 beantragten Rädern.