Täter greifen tief in die Trickkiste

Unter dem Vorwand, dass die Vermögenswerte deshalb weder zu Hause noch bei der Bank sicher seien, werden die Opfer aufgefordert, ihr Vermögen (Sparbücher, Goldmünzen, Schmuck etc.) aus der Bank zu holen und den angeblichen Kriminalbeamten zu übergeben. Oftmals würden die Täter angeben, dass auch Bankangestellte mit den angeblichen Tätern zusammenarbeiten und böten an, Sicherheitsüberprüfungen in der Wohnung, dem Haus usw. bei den vermeintlichen Opfern durchzuführen. Im Zuge dessen könnten Wertgegenstände an die Beamten übergeben werden. „Durch psychologisches und rhetorisches Geschick werden den Telefonpartnern bzw. Opfern auch persönliche Daten entlockt.“