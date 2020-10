Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft erfährt am 7. Dezember (18 Uhr MEZ) ihre Gegner in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Dann werden in Zürich die europäischen Gruppen ausgelost, wie der Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte. Wegen der Corona-Pandemie soll die Auslosung nur virtuell und in Abwesenheit der Mitgliedsverbände durchgeführt werden. Die WM beginnt am 21. November 2022, Gastgeber Katar wird dann das Eröffnungsspiel bestreiten.