Er ist Manager von Dominic Thiem, Mitglied im ATP-Board und veranstaltet im Corona-Jahr als Turnierdirektor ein weiteres Mal die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle: Herwig Straka spricht mit Kimberly Budinsky im krone.at-Sportstudio über die Bubble, in der sich die Tennisspieler („Es ist wie im Gefängnis“) in den kommenden Wochen befinden, warum Rafael Nadal abgesagt hat und warum er trotz finanzieller Schwierigkeiten das ATP-500-Turnier veranstaltet (alles im Video oben).