„Grüß Gott, ich habe meine Mutter ermordet“

Der Landwirt kehrte damit in jenes stattliche Anwesen zurück, in dem vor einem halben Jahr der Mord passiert war. „Grüß Gott, ich habe meine Mutter ermordet“, sagte der in seiner Heimat beliebte Landwirt am 25. April emotionslos am Telefon zur Polizei.