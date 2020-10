Grund dafür sei die unterschiedliche Regelung von Distance Learning an den Schulen. Auch Herbstferien bieten nicht alle Einrichtungen an. „Die Schüler würden dadurch mit komplett unterschiedlichen Ausgangslagen in die Matura starten“, so Haslauer. Er wolle daher heuer darum kämpfen, dass die Matura nicht zentral stattfindet,, sondern jede Schule die Aufgabenstellungen wählen kann.