Unter Christian Ilzer ist Sturm noch unbesiegt - und das soll auch am Samstag (17) in Ried so bleiben! Ein paar gröbere Dämpfer beim Aufsteiger könnten Sturm in die Hände spielen: Nach einem 3:2 zum Saisonstart gegen Wattens konnte das Baumgartner-Team in der Liga kein Erfolgserlebnis verbuchen: 1:2 gegen Austria, 1:3 in Salzburg, 1:3 gegen Admira - und zuletzt 3:4 im Elferschießen des Cups gegen den WAC. Dazu hat Ried auch noch Krankheit und vier neue Corona-Fälle (zusätzlich zu den beiden bereits in Quarantäne befindlichen) zu beklagen. Bitter: Das Gros war in der Startelf! Gestern konnten nur der dritte und der vierte Goalie trainieren. Heute wird erneut getestet.