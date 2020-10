Die plötzlichen Rücktritte von Obfrau Signe Reisch und Aufsichtsratschef Josef Burger machten - wie berichtet - Neubesetzungen nötig. Harisch sprach von einem „Kitzbüheler Modell mit einer Managerin, die alle operativen Tätigkeiten des Obmanns ausfüllen wird“. Der Multi-Unternehmer (elf Betriebe in Kitzbühel) will bei Veranstaltungen nicht selbst präsent sein. Er sprach „unter Anführungszeichen“ sogar von einer Abschaffung des Obmann-Amtes. Bei Highlights wie der Siegerehrung beim Hahnenkamm-Rennen wird künftig die erst 33-jährige Veider-Walser an vorderster Front stehen. „Und sie wird es gut machen“, verteilte Harisch Vorschusslorbeeren.