Personen, die am Sonntag, 18. Oktober, zwischen 9.45 und 11 Uhr bei einer Erstkommunion in der Pfarrkirche Zöblen waren, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Dasselbe gilt für jene Personen, die sich am Sonntag, 18. Oktober, zwischen 12 und 13.30 Uhr im Innenbereich der Vilser Alm aufhielten, hieß es am Donnerstagnachmittag vonseiten des Landes.