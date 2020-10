Am Donnerstag gegen 13.05 Uhr führte ein 37-jähriger Klagenfurter in einem Betrieb in der Gemeinde Völkermarkt mit einer Tischkreissäge einen Längsschnitt an einem Brett durch. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet er mit einem Finger in das rotierende Sägeblatt und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.