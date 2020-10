Was ist geplant?

Der vorhandene, baulich getrennte Geh- und Radweg wird kombiniert, vier Parkplätze geschliffen und die bestehende Warteplatzüberdachung versetzt, um eine barrierefreie Zugangsmöglichkeit zu ermöglichen. Die neue Haltestellenbucht an der Unteren Donaulände wird um einiges tiefer als bisher, so haben künftig auch zwei Busse hintereinander darin Platz. „So ist gewährleistet, dass nicht wie jetzt, Autos an einem in der Haltestelle stehenden Bus nicht vorbeikommen“, klärt Hein auf. Die Umbaumaßnahme, für die rund 70.000 Euro an Kosten entstehen, wird von der Verkehrsplanung jetzt an die Abteilung Tiefbau weitergeleitet, die dann diese ins Bauprogramm für 2021 aufnimmt.