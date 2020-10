Über das Wochenende wurden 68 positive Schüler und 20 Lehrer gemeldet, die Tendenz ist steigend. Neue Fälle gibt es nun ausgerechnet im noch „grünen“ Bezirk Lilienfeld: Im einzigen Gymnasium der Region wurden je ein Pädagoge und ein Jugendlicher positiv getestet, vier Klassen müssen in Quarantäne. In der HLW Türnitz war eine Lehrerin erkrankt, zwei Klassen sind in häuslicher Isolation. Insgesamt sind alleine im Bezirk Lilienfeld 120 Kinder in Quarantäne.