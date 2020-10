Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen würden? 260 Menschen weltweit machen freiwillig an einer Impfstudie mit. Die meisten davon in den USA und Belgien. In Österreich sind es 25 Probandinnen und Probanden. 14 werden von der MedUni in Salzburg betreut, 11 von der MedUni Wien. Moderatorin Raphaela Scharf hat mit einem jungen Mann gesprochen, der bei einer solchen Studie mitmacht. Das Interview und die Top-Themen des Tages sehen Sie in der krone.tv-Newsshow oben!