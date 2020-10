Für Tanzschulen ist die Herbstsaison immer eine besondere Zeit, in der vor allem die Vorfreude auf die Ballsaison viele KundInnen anlockt - dieses Jahr ist aber alles anders. Die Corona-Maßnahmen haben diese Branche bisher schon hart genug getroffen, viele BetreiberInnen bangen seit Anfang der Pandemie schon um ihre Existenzen. Ab morgen treten noch strengere Regelungen in Kraft, das könnte viele jetzt in den Ruin treiben. Thomas Schwebach ist Leiter einer solchen Schule und erzählt im krone.tv-Talk, wie hart die letzten Monate waren und wie sich die Änderungen ab morgen wohl auf sein Business auswirken werden.