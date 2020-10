Was haben Weißrussland und die USA derzeit gemeinsam? In beiden Staaten sind Medienvertreter einer immer aggressiveren Stimmung ausgesetzt - inklusive Verhaftungen und tätlicher Angriffe. So berichtet die Organisation Reporter ohne Grenzen, dass in den Vereinigten Staaten seit Jahresbeginn 223 tätliche Angriffe auf Journalisten verübt und Dutzende Verhaftungen erfolgt worden seien.