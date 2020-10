Am Samstag kehrt Sturm nach vier Jahren ins Innviertel zurück, vor allem für Andreas Schicker eine Reise in die Vergangenheit und eine besondere Rückkehr. „Meine vier Saisonen in Ried waren sicherlich die schönste Zeit meiner aktiven Karriere. Wir haben seinerzeit den Aufstieg in die Bundesliga geschafft und Ried ist jener Klub, für den ich die meisten Spiele bestreiten durfte“, erzählt Schicker.

Freundin ist aus Ried

Der Kontakt ins Innviertel ist in all den Jahren nie abgerissen. „Mit dem nunmehrigen Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer pflege ich ein freundschaftliches Verhältnis. Mit ihm habe ich noch zusammengespielt, er war auch mein Zimmerkollege“, sagt Schicker.