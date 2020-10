„Sie haben mir tatsächlich einen Brief geschrieben und gesagt, dass sie im Grunde genommen wegen dieser Filme Regisseure sind. Sie sind Regisseure wegen Wes Craven und sie sind wirklich so begeistert, Teil dieser Filme zu sein und was für eine Ehre es ist, sie zu machen, und dass sie Wes wirklich gerecht werden und sein Vermächtnis ehren wollen“, so Campbell. Das habe ihr „viel bedeutet“. Nachdem sie dann einige der Filme der beiden gesehen hatte, war sie überzeugt und wusste: „Ich schaffe das.“