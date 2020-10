Die rund 112.000 Dollar (knapp 95.000 Euro) teure „First Edition“ ist bereits ausverkauft. Sie kann an einer Schnellladesäule mit 350 Kilowatt aufgetankt werden, in zehn Minuten sollen sich so an die 160 Kilometer (100 Meilen) Reichweite nachladen lassen. Für 2022 sowie die dann folgenden zwei Jahre hat GMC weitere Varianten angekündigt. Das Basismodell mit 625 PS soll im Frühjahr 2024 in Amerika auf den Markt kommen und 80.000 Dollar (67.500 Euro) kosten.