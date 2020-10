Der unbedarfte Biss in eine Chili birgt Risiken - weiß man doch vorher nicht, wie scharf die Schote ist. Abhilfe verspricht der Chilica-Pod: Das von Forscher in Thailand entwickelte Smartphone-Zubehör zeigt vor dem Hineinbeißen in der dazugehörigen App an, wie viel Capsaicin die Chilischote enthält.