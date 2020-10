Jetzt wird also doch nichts mit einem neuen Austro-Model im „Dschungelcamp“. In den letzten Tagen war spekuliert worden, dass Ex-„GNTM“-Kandidatin Zoe Saip in die Fußstapfen von Larissa Marolt treten und ins „Dschungelcamp“, das im Jänner in Wales stattfinden sollte, zieht. Sollte das Gerücht gestimmt haben, hat Saip Pech. Denn RTL hat am Donnerstag aufgrund der steigenden Coronazahlen in Großbritannien - Wales wurde gerade in den Lockdown geschickt - die komplette Absage der Sendung bekannt gegeben.