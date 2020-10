An Herzogin Kate kommt derzeit keine andere Frau vorbei. Was sie trägt, wird zum Hit und zigfach nachgekauft. Die Tasche, die die Ehefrau von Prinz William kürzlich bei einem Termin im Londoner Bahnhof Waterloo in der Hand hatte, gilt jetzt bereits als die It-Bag 2020. Und sie ist außerdem richtig romantisch!