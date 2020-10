Sieben der vergangenen acht Partien in der Champions League, in denen der Spanier fehlte, gingen verloren. Eine furchtbare Statistik für einen Topklub wie Real Madrid. In der Vorsaison kassierte Ramos im Achtelfinal-Hinspiel (1:2) gegen Manchester City die Rote Karte. Ohne ihn verlor man das Rückspiel ebenfalls mit 1:2 - das bittere Aus war besiegelt. Bereits in der Gruppenphase ging man ohne den Kapitän gegen Paris Saint-Germain mit 0:3 unter.