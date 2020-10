Nach seinem Premierensieg in Olsztyn (Pol) im August peilt der Bregenzer am Sonntag in der katalanischen Hauptstadt den zweiten Erfolg an. „Wenn man schon gewonnen hat, will man das klarerweise wiederholen“, erklärt der Senkrechtstarter. „Mit den Norwegern Iden und Blummenfelt, sowie dem Spanier Gomez sind aber drei Athleten am Start, die auch bei Olympia um Medaillen mitkämpfen können. Darum wäre ein Platz in den Top-Fünf für mich eine tolle Sache.“ Und eine Fortsetzung seines Erfolgslaufs im Jahr 2020.