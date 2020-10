Am Freitag (23. Oktober) nimmt die neue Seilbahn auf das Zwölferhorn bei St. Gilgen am Wolfgangsee offiziell den Betrieb auf. Für gut 17 Millionen Euro wurden in den vergangenen Monaten nicht nur die Bahn, sondern auch die Berg- und die Talstation völlig neu gebaut. 28 Achterkabinen der Firma Doppelmayr sollen in Zukunft stündlich bis zu 655 Personen auf den Berg bringen. Die Fahrtdauer über die mehr als 900 Meter Höhenunterschied reduziert sich von 18 auf elf Minuten.