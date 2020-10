Prinzessin Margarets Enkel Arthur Chatto wurde in der schottischen Hauptstadt von einem Luxus-Fitnesstempel, der gerade eröffnet hat, als Trainer engagiert. Der 26. in der britischen Thronfolge und Großneffe von Queen Elizabeth wird zwei Kurse leiten, hieß es. Am Mittwoch gibt’s Core-Training, also Bauchmuskeltraining, und am Donnerstag „Bootcamp“.