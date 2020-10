Iran weist Vorwürfe zurück: „Uns ist egal, wer gewinnt“

Der Iran wies den Vorwurf einer Einmischung umgehend zurück. Man habe weder ein Interesse an der US-Wahl noch an dem Ergebnis, twitterte der Sprecher der iranischen UNO-Mission in New York, Alireza Miryousefi, am Donnerstag. Auch Präsident Hassan Rouhani erklärte, dem Iran sei es egal, wer in den USA die Wahl gewinnen wird. Allerdings leidet das Land unter harten Sanktionen, die die Regierung von US-Präsident Trump nach dem einseitigen Ausstieg aus dem Atomabkommen verhängt hat. Auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies am Donnerstag die Vorwürfe aus den USA als „absolut haltlos“ zurück.