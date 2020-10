Für den Tournee-Start der Skispringer in Oberstdorf sind derzeit 2.500 Zuschauer geplant. Die Tickets, die am 1. Oktober in den freien Verkauf kamen, waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Offen ist noch, wie es zuschauermäßig bei den beiden Österreich-Stationen in Innsbruck und Bischofshofen aussehen wird.