Start nach Herbstferien

Ihr Antrag für mobile Testteams wurde nun in der Regierungssitzung am Donnerstag angenommen. „Nach den Herbstferien starten Mobile Testteams in allen sieben steirischen Bildungsregionen. Damit sorgen wir durch eine rasche Testung für Klarheit und Sicherheit bei allen Beteiligten und unterstützen damit die Kinder, Eltern und Erziehungsberechtigten. Zudem umfasst das steirische Modell der Mobilen Testteams auch Testungen des Personals in den Einrichtungen“, erklärt Bogner-Strauß.