Jetzt wird der Mordfall nach zwölf Jahren erneut aufgerollt. Dafür kam die österreichische Verbindungsbeamtin von Rom nach Klagenfurt: DNA-Abstriche von zwei Personen aus dem Umfeld des Opfers in Italien wurden angefordert. „Die Spuren werden mit jenen abgeglichen, die wir am Tatort gefunden haben“, erklärt Kriminalamt-Leiter Gottlieb Türk in der Hoffnung, den Fall doch noch lösen zu können.