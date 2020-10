Deutschland. Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag erstmals mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen registriert. In den vergangenen 24 Stunden wurden 11.287 Menschen positiv getestet. Der bisherige Höchstwert lag bei 7830, am Vortag waren es 7595. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt demnach auf 392.049. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöht sich um 30 auf 9905. Deutschland hat am Donnerstag die Schweiz, Irland, Polen, fast ganz Österreich und große Teile von Italien zum Risikogebiet erklärt. Ausgenommen in Österreich ist nur das Bundesland Kärnten.