Wilmes, die auch stellvertretende Ministerpräsidentin ist, hatte am Wochenende mitgeteilt, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Sie führe die Infektion auf jemanden in ihrem Familienkreis zurück, sagte sie damals. Wilmes hatte allerdings auch an jenem Außenminister-Treffen in Brüssel teilgenommen, wo auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg zugegen war. Schallenberg wurde kurze Zeit später positiv auf das Coronavirus getestet.