Ein solcher Defibrillator sieht aus wie ein etwa streichholzschachtelgroßes Kästchen. „Er wird in eine etwa 8x8 cm große Hauttasche unter dem linken Schlüsselbein eingesetzt. Vom Gerät führen Sonden über große Venen bis in die Herzinnenräume“, beschreibt Dr. Höllinger, der die Operation gemeinsam mit Chirurgen am Klinikum Rohrbach durchgeführt hat. „Am nächsten Tag konnte ich das Spital wieder verlassen“, so der mehrfache Vater und Großvater. Für zu Hause bekommt jeder Patient ein Gerät mit, das optisch einem Handy ähnelt und am besten am Nachttisch platziert wird. Der Defi „redet“ jede Nacht mit diesem Apparat, der die Daten wiederum an das Krankenhaus weiterleitet (sogenannte telemedizinische Überwachung).