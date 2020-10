Die Parteizentrale der steirischen Blauen in der Hans-Sachs-Gasse wurde schon des öfteren verunstaltet und angegriffen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es nun wieder soweit. „Es handelt sich dabei nicht nur um einen Angriff gegen unsere Büros, sondern einen Anschlag auf die Demokratie und Meinungsfreiheit. Besonders erschrocken bin ich über das hohe Gewaltpotential der Täter“, so FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann.