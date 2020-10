Nach dem Mord an einem Lehrer in Frankreich hat sich in Dänemark eine Diskussion um die Verwendung von Mohammed-Zeichnungen im Schulunterricht entsponnen. Die Dänische Volkspartei und die rechtsliberale Venstre fordern, dass Lehrer in Dänemark verpflichtet werden sollen, derartige Darstellungen ihren Schülern bis zur 9. Schulstufe zu zeigen.