Vater starb beim Sex

Über seinen Vater James, der 1992 im Alter von 63 starb, hat er wenig Schmeichelhaftes zu berichten: „Er hat meinen Hintern blutig geprügelt, weil ich mir mit zehn Jahren ein Kinder-Tattoo aufgeklebt hatte.“ Der Mitarbeiter einer Ölförderungsfirma in Texas war genauso gestorben, wie er es vorhergesagt hatte: beim Sex. McConaughey: „Er hat zu mir und meinen Brüdern gesagt; ‚Boys, wenn ich einmal gehen muss, dann während ich mit euer Mutter Liebe mache.' Und genau so ist es passiert. Er hatte auf dem Höhepunkt einen Herzinfarkt. Eigentlich konnte niemanden meinem Dad was anhaben. Keiner konnte ihn killen. Nur meine Mutter.“