Im neuen Handels-Kollektivvertrag, auf den sich die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter am Mittwoch geeinigt haben, ist zwar keine verpflichtende Corona-Prämie vorgesehen. Doch mehrere Handelsriesen haben sich dennoch bereit erklärt, ihren Angestellten den Dank für den Einsatz in der Corona-Krise in Form einer Mitarbeiterprämie auszusprechen. Die Rewe-Gruppe, Hofer, Lidl und Spar haben dies am Donnerstag bekannt gegeben.